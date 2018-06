Tuffo inaspettato: si sporge troppo dal Ponte della Libertà e finisce in acqua | VIDEO

E' successo verso l'una della notte tra lunedì e martedì a Venezia. Sul posto polizia di Stato, pompieri, polizia locale e sanitari del 118, con idroambulanza e ambulanza di terra. Il protagonista della vicenda è poi stato portato all'Angelo non in gravi condizioni. L'intervento è durato circa un'ora. Secondo il Comando della polizia locale non si sarebbe trattato di un gesto estremo, almeno secondo la testimonianza della persona che si trovava in compagnia di chi è finito a mollo. L'intervento è stato confermato anche dai vigili del fuoco, giunti sul posto con una squadra del centro storico per fornire supporto agli operatori.