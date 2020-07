Due escursioniste recuperate in due diversi interventi del soccorso alpino

Due escursioniste veneziane sono state recuperate in due diverse missioni del soccorso alpino nella giornata di oggi: verso le 14 l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è volato a Canale d'Agordo (Belluno), dove, lungo il sentiero verso Pian di Costa, una donna 74enne di Spinea, che si trovava con altre persone, aveva accusato un malore in località Pausa del Meo. Dopo aver geolocalizzato il gruppo, l'eliambulanza ha sbarcato equipe medica e tecnico di elisoccorso con un verricello di 40 metri. La signora è stata sottoposta alle prime cure, quindi imbarellata e issata a bordo per essere trasportata all'ospedale di Belluno per le verifiche del caso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alle 14.45 è scattato l'allarme per un'altra turista, una 52enne di Ceggia, che, scendendo dal Rifugio Fonda Savio (nella zona di Misurina) sul sentiero numero 115 si era procurata la sospetta distorsione di un ginocchio. La donna è stata presa in carico dall'eliambulanza dell'Aiut Alpin Dolomites di Bolzano e portata all'ospedale di Belluno.