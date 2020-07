Maxi inchiesta sulla produzione di banconote false, arresti anche nel Veneziano

Ci sono anche tre veneziani tra gli indagati di una maxi inchiesta della procura di Benevento sul traffico di soldi falsi. I tre destinatari di altrettante ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari sono stati arrestati tra Mestre e Musile di Piave. L'indagine conta complessivamente 88 indagati (8 in carcere, 27 agli arresti domiciliari, 8 all’obbligo di dimora, 1 all’obbligo di firma), ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico transnazionale, produzione di monete, spendita e introduzione di monete falsificate in Italia e all’estero e spaccio di sostanze stupefacenti.

Difficile riconoscere la contraffazione

L'inchiesta, avviata a ottobre 2017 da parte dai carabinieri del nucleo investigativo di Benevento, trae origine da numerosi sequestri di banconote contraffatte di 50 euro compiuti a Benevento e in altre cittadine limitrofe. Si era di fronte a una nuova specie di contraffazione, caratterizzata da un’ottima qualità di realizzazione, in quanto prodotta con metodi di stampa off-set, estremamente insidioso sia per la perizia tecnica, sia per la consistenza del supporto cartaceo che, sebbene non filigranato, manifestava caratteristiche fisio-morfologiche similari a quelle genuine, soprattutto al tatto e alla vista.

Il broker e i faccendieri

Le verifiche tecniche hanno consentito di individuare un 69enne di Benevento, il vero fulcro di un’associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione e spendita di banconote, non solo di euro ma anche di valute internazionali, destinate al mercato italiano e a quello straniero, con particolare riferimento ai territori di Francia e Belgio, con i quali il pregiudicato - come affermato in alcune conversazioni intercettate - “lavorava” da oltre vent’anni. Il 69enne, promotore e principale “broker” di valute contraffatte in Italia e all’estero, si è scoperto che si rapportava con tre napoletani: tra cui un fornitore/depositario, un collettore principale nell’area campana del prodotto nummario e un tipografo abilissimo storicamente inserito nelcosiddetto Napoli Group, cartello costituito dai più abili falsari di valute, sin dall’epoca della lira, in Italia. Attorno a tali personaggi, di maggiore rilevanza, sono stati individuati, nel corso delle indagini, un numero ampio di "faccendieri" che alimentavano canali distributivi in tutto il territorio e anche fuori confine. Tra il 2018 e il 2019 i carabinieri hanno effettuato diversi arresti, sequestrando anche dei laboratori di produzione di denaro falso.

Sequestrati beni per 8 milioni

Oggi, contestualmente all’esecuzione delle misure cautelari - di cui 5 all’estero (Francia, Belgio e Gran Bretagna) grazie al contributo di Europol - sono state effettuate numerose perquisizioni nei confronti di ulteriori 30 persone denunciate. Sono stati anche sottoposti a sequestro 50 appartamenti, 8 locali commerciali, 2 terreni, 10 società operanti in vari settori, 12 veicoli, 1 lussuosa imbarcazione da diporto e 22 conti correnti, il tutto per un valore complessivo stimato di circa 8 milioni di euro.