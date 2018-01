Anziani turisti si imbattono in 3.500 euro, ma non li consegnano alle forze dell'ordine

Su cosa effettivamente ci abbiano fatto non c'è alcuna sicurezza, ma a chi li stava aiutando a stabilire se quelle banconote fossero vere hanno chiesto di un ristorante in zona San Barnaba. Lecito ipotizzare che quel rotolo di soldi in taglio da 100 e 200 euro dal valore totale di 3.500 euro li abbiano spesi in quel modo, magari ordinando champagne e lasciandosi andare a una cena da mille e una notte.

Vacanza fortunata

Vacanza fortunata per una coppia di turisti australiani sulla settantina che venerdì, più o meno all'altezza del negozio H&M di campo San Luca si sono imbattuti in quella che potrebbe essere una refurtiva di un borseggio, oppure di una razzia in un negozio. Cosa ci abbiano fatto non si sa e magari stanno effettivamente cercando i legittimi proprietari, fatto sta che giovedì pomeriggio, contattati, non risultava nessuna consegna di denaro al commissariato San Marco, alla caserma dei carabinieri di San Zaccaria e al Comando della polizia locale vicino a piazzale Roma. Nulla.

Nemmeno un caffè...

Quel rotolo di contanti alle forze dell'ordine non è arrivato e chissà ora dove si trova. Al commerciante che li ha aiutati a stabilire se i soldi fossero effettivamente autentici, poi, non è stato offerto nemmeno un caffè.