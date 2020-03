Solidarietà ai colleghi del Corriere del Veneto

Come giornalisti veneti del gruppo CityNews esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza ai colleghi del Corriere del Veneto, la cui sede centrale di Padova è stata chiusa e sanificata dopo che tre componenti della redazione sono risultati positivi al Covid-19. Auguriamo al Corriere di poter tornare presto alla normalità, in un momento in cui, come evidenziato dal Sindacato giornalisti Veneto, questo settore continua a svolgere il ruolo di «garantire ai cittadini una corretta e costante informazione, bene primario e irrinunciabile».

