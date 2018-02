Missione quasi compiuta: dopo 46 anni le sorelle hanno ritrovato due dei loro tre fratelli

È una specie di caccia al tesoro, che ha già dato i suoi frutti. Dei tesori, appunto, di valore inestimabile: fratelli e sorelle che si ritrovano, persone dello stesso sangue tra cui non c'erano stati contatti per quasi cinquant'anni. Ora la combriccola è quasi completa, cinque di sei figli della medesima madre, tutti dati in affidamento in tenera età. A prendere l'iniziativa è stata Annalisa Pan, cresciuta a Cittadella e recentemente trasferitasi a San Martino di Lupari (Padova): nelle settimane scorse è riuscita a rintracciare due sorelle, Belinda e Monica, che erano state adottate tanti anni fa da una famiglia di Jesolo.

Due fratelli ritrovati

Ma la missione non era terminata: nei giorni scorsi (come riporta Il Gazzettino) Annalisa ha ritrovato anche Marco, 55 anni, il più anziano, che vive in provincia di Bologna. E subito dopo Mauro, 52 anni, residente a Vigonovo. Un ricongiungimento inaspettato e gioioso, e un'emozione difficile da spiegare. Determinante, per arrivare al primo, il servizio andato in onda su "Chi l'ha visto?": un parente di Marco ha chiamato la trasmissione Rai, mettendo in contatto Annalisa con il possibile fratellone. Era proprio lui. Mentre Mauro l'ha scovato Belinda tramite una pagina Facebook apposita per figli adottivi che cercano genitori biologici: inizialmente non rispondeva, ma tramite un altro contatto ha ottenuto il suo numero di telefono ed è riuscita a parlarci.

L'abbraccio domenica

L'incontro tra i cinque è in programma per domenica: le tre sorelle hanno appuntamento con Mauro al casello autostradale di Padova Est, e da lì i quattro si recheranno in provincia di Bologna per ritrovare Marco. Parteciperà anche una troupe di "Chi l'ha visto?", pronta a immortalare le emozioni di una giornata che per loro sarà indimenticabile. Le cose da dirsi sono tante, c'è un sacco di tempo da recuperare (46 anni) e poi c'è un ultimo fratello da rintracciare, il sesto: si cerca Luca, 49 anni.