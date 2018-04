Enel: tecnici lunedì a Rialto per intervento di manutenzione su rete di bassa tensione

Lunedì i tecnici di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel per la gestione della rete di media e bassa tensione, eseguiranno un intervento di evoluzione tecnologica su una linea di bassa tensione nelle vicinanze dell’approdo della linea 2 a Rialto, che migliorerà la qualità del servizio alla clientela dell’area, e la performance complessiva della rete, sia in condizioni normali che in caso di potenziale disservizio.

Zona interessata

Dai civici 5109 a 5111, da 5115 a 5117, 5121; 5125, da 5106 a 5110, 5114, e da 5122 a 5126 del Sestiere San Marco, ma Il beneficio complessivamente indotto si estenderà a un’area più ampia. “L'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete - sottolinea Monica Cataldo, responsabile e-distribuzione di Venezia - è un elemento fondamentale per assicurare un livello di qualità del servizio innovativo e sostenibile, in linea con le aspettative dei cittadini. Quello che effettueremo lunedì a Rialto rientra in un programma più vasto di miglioramento della qualità del servizio e affidabilità della rete elettrica, che in futuro potrà interessare anche altri impianti o porzioni di rete della città”.

Avvisi di sospensione

L' intervento dovrà essere eseguito in orario giornaliero, sia per ragioni tecniche che di sicurezza, e implica una sospensione programmata della fornitura dalle 8.30 alle 12.30: i clienti interessati sono stati preavvisati attraverso la consueta affissione di appositi avvisi alla clientela. E-Distribuzione è consapevole dei possibili disagi legati a tali lavori, che saranno dunque organizzati con l’obiettivo di contenerne il più possibile la durata, ma confida nel fatto che i clienti comprendano come gli interventi di questa natura siano necessari proprio per migliorare il servizio e prevenire disservizi imprevisti.

Ascensori e informazioni

E-Distribuzione raccomanda cautela nell’utilizzo degli ascensori e montacarichi per tutto il periodo di sospensione del servizio, e invita inoltre i clienti a porre particolare attenzione e non intervenire sui propri impianti contando sull' assenza di elettricità, in quanto la corrente potrebbe essere momentaneamente riallacciata per effettuare prove tecniche. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il numero verde per la segnalazione dei guasti 803.500, selezionando l'opzione 1. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione, nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è stata messa a disposizione la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.