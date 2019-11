Niente militari a scuola, "esercito" di docenti messinesi a sostegno dei colleghi di Venezia

Diciotto docenti messinesi, oltre 140 in tutta la Sicilia. Un piccolo "esercito" di professori scende in campo per solidarietà ai docenti e studenti del liceo Marco Polo di Venezia, che nei giorni scorsi hanno deciso di boicottare una conferenza in occasione della festa delle forze armate, a quanto pare non deliberata dagli organi collegiali. Lo riporta MessinaToday.

Solidarietà a docenti e studenti

L’obiettivo era manifestare dissenso all’uso delle armi e del coinvolgimento nelle iniziative militari ma «a seguito di ciò – si legge nella motivazione che ha spinto i docenti siciliani a manifestare solidarietà - sono diventati oggetto di una virulenta campagna di stampa volta a screditarli sul piano professionale ed umano». Da qui la volontà di «esprimere piena e incondizionata solidarietà a docenti e studenti per la loro difesa della funzione educativa della scuola e dei valori di ripudio della guerra da parte della costituzione repubblicana»

«Conosciamo bene l’arroganza della politica - si legge nel documento firmato da oltre 140 insegnanti dell’isola - soprattutto al livello periferico (cui sono seguiti attacchi a più livelli istituzionali). Conosciamo gli esiti storici di quando viene minacciata la libertà di insegnamento e di quando la ricostruzione storica viene piegata ai fini del potere. La memoria della fine della prima guerra mondiale, "inutile strage", come insegna la storia e anche secondo le parole di papa Benedetto XVI, sia occasione per ricordare le vittime di tutti i conflitti, come proposto da docenti e studenti, piuttosto che di inopportuni festeggiamenti».