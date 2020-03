Spaccia eroina alla fermata del tram: arrestato

Nel tardo pomeriggio di ieri la polizia locale di Venezia ha arrestato un cittadino nigeriano, B.J. di 27 anni, sorpreso a spacciare eroina davanti a una fermata del tram a Marghera. Gli agenti, che da giorni seguivano gli spostamenti dell'uomo nelle vie intorno a piazzale Giovannacci, lo hanno fermato subito dopo la smercio di alcune dosi a due clienti.

Pedinati i "clienti"

La pattuglia del Nucleo di pronto impiego ha seguito il compratore mentre si allontanava a passo spedito verso via Paolucci per poi fermarlo e procedere alla perquisizione, che ha consentito di rinvenire l'ovulo di eroina appena acquistato. All’uomo, un trentaquattrenne residente a Marghera, è stata inflitta una sanzione di 350 euro per la violazione dell'articolo 73 del nuovo Regolamento di Polizia e Sicurezza Urbana, ovvero l’acquisto sulla pubblica via di sostanze stupefacenti, ed è stato poi segnalato al prefetto di Venezia.

Dosi di eroina

Nel frattempo il cittadino africano, sempre tenuto sotto controllo da personale in borghese, si è appartato con un altro cliente e, dopo aver sputato le dosi dalla bocca, le ha cedute dietro pagamento di alcune banconote. Anche in questo caso il compratore, un 47enne residente a Mestre, è stato fermato lontano dal luogo dello spaccio e ha inizialmente negato di avere acquistato sostanze stupefacenti. Solo l’arrivo sul posto dell'unità cinofila ha convinto il "cliente" a confessare l’acquisto della droga.

Spacciatore in manette

A seguito dei controlli sui clienti, gli agenti hanno quindi bloccato lo spacciatore al quale è stato contestato il reato di spaccio continuato. Dopo aver trascorso la notte nella camera di sicurezza della polizia locale, B.J., richiedente asilo, è comparso davanti al giudice che ha convalidato l'arresto con la condanna a un anno e sei mesi di reclusione, per poi rimetterlo in libertà con pena sospesa.