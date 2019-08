Va a spacciare con il figlio di tre anni: arrestato

Il figlio lo ha portato con sè per allontanare i sospetti. Un bambino di tre anni che lo avrebbe accompagnato per incontrare un cliente. Ma i carabinieri del nucleo investigativo di Venezia e della stazione locale sono arrivati prima dello scambio e hanno arrestato G.E. 35enne albanese residente a Jesolo da anni. L’uomo è stato fermato martedì mattina sul lungomare della località balneare.

Alla vista dei militari ha tentato di disfarsi di un cellulare ed è stato bloccato e perquisito. Nel borsello aveva cinque involucri contenenti cocaina e 400 euro. La perquisizione è stata poi estesa al suo appartamento, dove i carabinieri, insieme al cane antidroga della polizia locale di Venezia, hanno trovato altri 16 involucri di cocaina. Tutta la droga, pari a 109 grammi, è stata sequestrata insieme a 3.600 euro, un bilancino e il kit per confezionare le dosi. L’uomo adesso è in carcere a Venezia in attesa dell’udienza di convalida.