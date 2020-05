Spaccio di cocaina alla fermata, pusher arrestato

Da diversi giorni i carabinieri lo tenevano d'occhio. Un uomo di 36 anni, di nazionalità egiziana e senza fissa dimora, che passava gran parte delle sue giornate piazzato alla fermata di piazzale Emmer a Marghera. Una zona che, probabilmente, aveva scelto perchè gli avrebbe consentito di fuggire in diverse direzioni, in caso di controllo. Eppure, il fatto che quell'area fosse strategica non è bastato, perchè i militari sono riusciti a fermarlo e ad arrestarlo.

L'uomo, H.M., era uno spacciatore ed è stato bloccato dopo aver venduto una dose di cocaina a un suo cliente. Dalla perquisizione personale sono saltati fuori altri 14 grammi di polvere bianca, sufficienti per far scattare le manette.