Era uno dei componenti della banda dello spaccio tunisina di Marghera, arrestato

E' stato individuato durante un controllo di routine a Marghera e a incastrarlo è stato il fatto che non avrebbe dovuto trovarsi a Marghera, visto il divieto di dimora che gli era stato notificato nei mesi scorsi. Domenica un 35enne tunisino è stato arrestato nella città giardino su ordinanza di custodia cautelare in carcere: è accusato di aver fatto parte della banda di spacciatori disarticolata nell'aprile scorso dai carabinieri, dopo lunghe indagini.

Banda di spacciatori

Si trattava di un sodalizio che vendeva anche eroina nascondensosi in alcuni edifici abbandonati della città: il loro giro era piuttosto esteso e i cellulari (come è stato possibile intuire anche in conferenza stampa, visto che sono stati sequestrati) non smettevano mai di suonare. Segno che erano diventati punto di riferimento per una certa "clientela".