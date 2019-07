Viavai nell'appartamento: scoperto giro di spaccio, arrestato 21enne

Dentro e fuori da quell'appartamento c'era un insolito viavai di giovani. Si trattenevano qualche minuto e poi uscivano. Così i carabinieri hanno deciso di compiere un blitz: i loro sospetti erano fondati. In quella casa S.B., 28enne di Olmo di Martellago, spacciava cocaina.

Il giovane è stato arrestato sabato mattina dopo una perquisizione domiciliare durante la quale i militari della stazione di Martellago hanno trovato sette grammi di cocaina pronta per la vendita, oltre al kit per il confezionamento delle dosi. S.B., sospettato di avere una piccola rete di spaccio e di rifornire i giovani del posto, è finito in manette.