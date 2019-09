Il parcheggio della marijuana: spacciava sotto casa, arrestato un 20enne

La sua era una posizione favorevole. Gli bastava scendere le scale e fare due passi per arrivare al parcheggio, dove incontrava i suoi clienti. Ma quel continuo viavai di giovani che si fermavano solo pochi minuti e poi se ne andavano non è passato inosservato. I residenti fin da subito hanno capito che in quell'area di sosta stava succedendo qualcosa di strano e hanno informato i carabinieri che, dopo diversi appostamenti, sono riusciti a incastrare lo spacciatore. C.C., 20enne di Mirano, è stato arrestato nei giorni scorsi proprio mentre incontrava alcuni acquirenti per vendere loro della marijuana.

Gli appostamenti e l'arresto

Il luogo scelto dal giovane per spacciare era il parcheggio di via Gardan, a Caselle. I militari della stazione di Mirano si sono posizionati in zona e già la sera del 25 settembre hanno identificato tre clienti, tutti trovati con piccole dosi di marijuana appena acquistate e segnalati alla prefettura come consumatori. Giovedì sera, poi, l'arresto. A far scattare il blitz dei carabinieri è stata una moto con a bordo due giovani che si sono avvicinati al pusher e hanno concordato lo scambio. A quel punto lo spacciatore si è allontanato verso casa ritornando dopo pochissimi minuti con quanto richiesto. Subito dopo lo scambio, i militari hanno seguito la moto, fermandola dopo poche decine di metri e recuperando la marijuana e, allo stesso tempo, hanno bloccato lo spacciatore. Con lui aveva il denaro appena guadagnato mentre in casa sono stati trovati tre etti e mezzo di marijuana nascosta all'interno dell'armadio.