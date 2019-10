In casa sei etti e mezzo di marijuana e uno di hashish: 28enne arrestato

I carabinieri da un po' di tempo sospettavano che spacciasse droga. Così hanno deciso di compiere un blitz a casa sua. E hanno avuto la risposta che cercavano: 650 grammi di marijuana, 95 di hashish, vari bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 1.300 euro in contanti.

Il proprietario della droga, un 28enne incensurato di Vigonovo, è stato quindi arrestato. Sono in corso indagini per chiarire la portata del giro di spaccio e per risalire ai fornitori.