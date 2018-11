Appuntamento con il cliente di fronte alla chiesa: arrestato spacciatore

L'appuntamento con il cliente era alla luce del sole, in un luogo che non avrebbe destato sospetti: di fronte alla chiesa di Carpenedo, all'incrocio tra le vie Garibaldi e San Donà. Ma lui, uno spacciatore di 24 anni proveniente dalla Sierra Leone, non si era guardato bene intorno, perchè non ha notato gli agenti della polizia municipale che, invece, lo hanno riconosciuto subito.

Alla vista dei vigili e del cane antidroga, il giovane pusher ha spintonato uno di loro e ha tentato la fuga, scatenando un inseguimento a piedi che si è concluso dopo un paio di minuti. Il 24enne, T.A., mentre scappava ha gettato un involucro contenente alcune decine di grammi di marijuana nel cortile di una scuola materna. La droga è stata recuperata. Già finito in manette a maggio, il 24enne è stato di nuovo arrestato.