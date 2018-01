Nella sua casa trovato il gran bazar della droga: operaio incensurato finisce in manette

Una volta che hanno iniziato la perquisizione, i carabinieri si sono trovati davanti il gran bazar della droga. Marijuana e cocaina soprattutto, a dimostrazione che A.A., operaio incensurato albanese di 46 anni, aveva un giro piuttosto esteso di clienti. E' finito in manette nella notte tra mercoledì e giovedì, al termine degli accertamenti scattati dopo un controllo di mercoledì sera: l'operaio era finito da qualche tempo nel mirino dei militari dell'Arma, quindi è stato fermato mentre si trovava al volante della propria Fiat Punto.

Sequestrati oltre 23mila euro

Gli accertamenti sono poi stati allargati anche alla sua abitazione di Ceggia, dove sono stati sequestrati 35 grammi di cocaina e 373 grammi di marijuana. In casa sono stati requisiti anche 23.700 euro in contanti. Molti soldi anche per uno spacciatore. Sul fatto che lì ci fosse un'attività di spaccio pochi dubbi: c'erano anche bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi. Ulteriori spunti per le indagini potrebbero scaturire dalle analisi del traffico telefonico dei tre telefoni cellulari dell'arrestato, che al termine della direttssima è stato posto ai domiciliari in attesa dell'apertura del processo.