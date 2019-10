Controlli tra Campo Santa Margherita e San Pantalon, uno spacciatore denunciato

I carabinieri lo hanno osservato a lungo, hanno notato i suoi movimenti sospetti e hanno deciso di controllarlo. Al momento della perquisizione, hanno scoperto che ci avevano visto giusto. Quel giovane, un 21enne di origine senegalese, era uno spacciatore.

Il pusher è stato fermato nella notte tra sabato e domenica in una delle zone della «movida» di Venezia, nell'ambito di una serie di controlli tra Campo Santa Margherita e San Pantalon. Il 21enne, irregolare sul territorio nazionale, con lui aveva circa 15 grammi di marijuana già suddivisa in dosi. Per questo è stato denunciato. La droga è stata sequestrata.