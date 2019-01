Pusher fermato dai carabinieri: consegna i documenti e scappa

Si è fermato al controllo dei carabinieri ma non appena ha consegnato loro i documenti si è messo a correre. Durante la fuga, ha gettato a terra un involucro che conteneva un etto di hashish. I militari lo hanno recuperato e hanno denunciato l'uomo, un tunisino di 47 anni, che era già stato espulso dal territorio nazionale.

Lo straniero è stato fermato sabato sera mentre passeggiava in compagnia di un amico nei pressi del Lido di Jesolo. Entrambi hanno consegnato i documenti ma il 47enne subito dopo averlo fatto si è dileguato, facendo perdere le proprie tracce. I carabinieri, conoscendo la sua identità, lo stanno cercando per poter eseguire il decreto di espulsione. I controlli, che già dal termine della stagione estiva hanno preso piede, continueranno anche nelle prossime settimane e si concentreranno soprattutto all’interno di quelle strutture abbandonate al lido che spesso vengono segnalate come ritrovo di fortuna per extracomunitari o senzatetto. I militari eseguono costantemente, anche col supporto della polizia locale, mirati servizi all’interno di case o strutture ricettive abbandonate.