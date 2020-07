Marghera, scambio di eroina in piazza Sant'Antonio: denunciato spacciatore

Lo scambio avviene alla luce del sole e non sfugge agli agenti che stanno pattugliando la zona. E' finito in manette, martedì mattina, uno spacciatore di 21 anni di nazionalità nigeriana. Il giovane è stato denunciato dalla polizia locale, impegnata in un controllo nelle aree di spaccio di eroina di Marghera: da piazza Sant'Antonio a piazzale Giovannacci, da via Rizzardi a via Ulloa.

Intorno alle 11.15 del mattino, gli agenti hanno notato, nelle vicinanze della chiesa di Sant'Antonio, un incontro sospetto tra il pusher e un cliente lungo il marciapiede, in direzione via Lavelli. Inequivocabile la scena: il cliente ha consegnato delle banconote allo spacciatore per poi ricevere un piccolo involucro sputato dalla bocca. Effettuato lo scambio, i due si sono divisi allontanandosi in direzioni opposte. L'acquirente è stato subito fermato: sebbene avesse tentato di disfarsi della dose, questa è stata recuperata all'interno del patronato della chiesa. Lo spacciatore nel frattempo è riuscito a scappare facendo perdere le proprie tracce.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La sua fuga, però, è durata solo un paio d'ore: il pusher è stato infatto nuovamente individuato mentre si incontrava con altre persone di colore in piazzale Giovannacci. Alla vista degli agenti, ha tentato di scappare aggredendo gli operatori, i quali però sono riusciti a immobilizzarlo dopo una breve colluttazione senza riportare ferite. Al termine degli accertamenti è stato denunciato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, mentre l'acquirente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.