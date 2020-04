Esce per spacciare droga, minorenne denunciato e multato

La notte scorsa, i carabinieri hanno denunciato un minorenne veneziano il quale, in barba alla normativa che impone di stare a casa per contrastare la diffusione del Coronavirus, si trovava in giro, di notte, con della droga.

In particolare i militari, notando due uomini sul ponte di Rialto, hanno provato ad avvicinarsi agli stessi per un controllo; i due, però, sono subito fuggiti in direzioni diverse. Dopo un breve inseguimento, attraverso le calli limitrofe, il minorenne è stato bloccato e portato in caserma per gli accertamenti. Con lui, oltre a dell'hashish, aveva un bilancino di precisione e del materiale utile al taglio ed al confezionamento della droga. E' stato quindi denunciato e riaffidato al papà. Inevitabile per lui anche la sanzione per la violazione del decreto che limita gli spostamenti.