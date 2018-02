Giovane incensurato pizzicato a spacciare: nelle mutande droga e bilancino di precisione

E' stato pizzicato mentre vendeva a due 17enni della droga ed è stato denunciato dagli uomini della polizia municipale.

LA DENUNCIA

L'episodio durante una task force organizzata sabato sera dagli agenti della polizia locale: gli uomini sono intervenuti attorno alle 22 nei pressi dei bagni in zona Rialto. Un 18enne veneziano, M.J.Y., figlio di una famiglia nota della città, stava vendendo della marijuana ai due minorenni, uno italiano e uno tedesca studenti all'estero ma in vacanza nel capoluogo lagunare. Il pusher, perquisito, è stato trovato in possesso di 42 sacchettini di marijuana, dieci dollari, 3 arnesi per sminuzzare la marijuana. Nelle mutande, inoltre, nascondeva 25 grammi di droga e un bilancino di precisione. E' stato denunciato a piede libero.