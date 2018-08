Ecstasy al Muretto di Jesolo, pusher preso in flagrante

Ecstasy in discoteca. Lo hanno scoperto i carabinieri della stazione di Jesolo, impegnati in specifiche attività antidroga sul litorale la notte di Ferragosto. Le verifiche, eseguite in abiti civili, si concentrano anche nei principali locali notturni, ed è stato al Muretto che i militari dell'Arma si sono imbattuti in un evidente episodio di spaccio. Un giovane è stato notato mentre cedeva ad alcuni ragazzi delle pastiglie, ricevendo soldi in cambio.

Denuncia

A quel punto il sospetto è stato perquisito e trovato in possesso di una pasticca e mezzo di ecstasy, quindi identificato per K.E., 23enne albanese residente in provincia di Treviso e pregiudicato. I controlli sono proseguiti all'interno della sua auto, dove era conservato un coltello a serramanico di tipo proibito. La lama è stata sequestrata, mentre al 23enne è toccata una doppia denuncia per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio e porto abusivo di arma da taglio.