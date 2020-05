Sorpreso a spacciare eroina, finisce in manette

Era già noto alle forze dell'ordine per tutta una serie di precedenti specifici, per questo quando l'hanno adocchiato nei pressi della stazione ferroviaria i carabinieri del Norm di San Donà di Piave hanno deciso di seguirlo e monitorarne le mosse. Una scelta azzeccata, dal momento che hanno sorpreso il ragazzo, H.O, 21enne nigeriano, consegnare l'eroina ad un altro giovane in via Ereditari. Per lui è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Spacciatore in manette

I militari dell'Arma sono intervenuti subito dopo lo scambio per fermare lo spacciatore, che ha anche abbozzatto una breve fuga, durante la quale ha cercato di disfarsi di un ovulo contenente eroina. Durante la perquisizione gli sono stati trovati addosso altra eroina, circa 100 euro in contanti e due cellulari. Inevitabili, a quel punto, le manette, in attesa dell'udienza di convalida.