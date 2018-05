Antidroga a Jesolo: fermato spacciatore con la marijuana davanti alla spiaggia

Ancora servizi coordinati tra carabinieri e polizia locale per combattere il fenomeno dello spaccio sul tratto antistante l'arenile che va da piazza Mazzini a piazza Aurora di Jesolo Lido.

Le operazioni antidroga

Numerosi gli uomini costantemente in campo in questo preludio d’estate con lo scopo di contrastare e scoraggiare il fenomeno che ha avuto un'escalation negli ultimi anni. Oltre l'unità cinofila della polizia locale, anche i militari in supporto dalla Compagnia d'intervento operativo del 4 battaglione carabinieri di Mestre, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di San Donà di Piave e della stazione carabinieri di Jesolo. Sabato sera ,dopo l'ennesimo servizio antidroga che ha visto i citati uomini impegnati per tutto il fine settimana, a seguito di perquisizione personale è stato fermato N.A. 20enne originario del Gambia, profugo, ospite presso la C.R.I. di Jesolo. E’ stato trovato in possesso di alcune dosi di marijuana pronte per essere smerciate. L'uomo è stato quindi accompagnato presso la sede dei carabinieri di San Donà dove è stato fotosegnalato e denunciato. Rischia di perdere i privilegi connessi al suo status di richiedente asilo.