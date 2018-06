Spaccia al parcheggio del Lando: carabinieri in borghese lo individuano e lo fermano

I carabinieri della compagnia di Mestre hanno arrestato venerdì sera B. E. di 34 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio. Le pattuglie in “abiti civili”, impegnate in una perlustrazione a Mira, lungo la direttrice della “Romea” verso Chioggia, hanno controllato al parcheggio del supermercato Lando un uomo che stazionava in maniera sospetta al di fuori di un’auto apparentemente anonima.

Marijuana in macchina

Insospettiti i militari di pattuglia hanno imposto l’alt all’uomo che, ancora prima di ascoltare il motivo, ha iniziato a mostrare chiari segni di nervosismo, guardandosi insistentemente attorno come per ricercare una via di fuga e per distogliere l’attenzione dall’auto. Per scoprire il motivo di tanto nervosismo ai carabinieri è bastato controllare l’abitacolo, dal quale è saltato fuori un involucro con quasi 30 grammi di marijuana.

Domiciliari

La successiva perquisizione domiciliare a Oriago ha permesso di rinvenire altri 51 grammi di analoga sostanza, conservata in vasetti sottovuoto, pronti a essere ceduti al dettaglio, insieme a 15 grammi di hashish. Per l’uomo sono scattate le manette, con la messa a disposizione agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Sono in corso accertamenti sulla provenienza dello stupefacente e su possibili complici dello spaccio e soprattutto delle forniture.