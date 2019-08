Spacciatore scoperto dai carabinieri, trovato il libro con i nomi dei clienti

Cinquanta grammi di hashish, un cellulare, 8mila euro in contanti e un libro mastro con annotati cifre e nomi dei clienti. È quanto hanno trovato i carabinieri a casa di uno spacciatore di 30 anni di Scorzè, P.R.R. L'uomo è stato fermato nell'ambito di una serie di controlli da parte dei militari del nucleo operativo e radiomobile di Mestre finalizzati proprio a contrastare lo smercio di droga.

Il 30enne - ritengono gli investigatori - aveva come base il suo appartamento ma incontrava gli acquirenti anche nel centro del paese. È stato tenuto d'occhio dalle pattuglie in borghese che, certe di sorprenderlo con la droga, hanno deciso di fermarlo per perquisirlo. P.R.R. è stato accompagnato in caserma e, al termine degli accertamenti, denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.