Da Caorle a Mestre per spacciare cocaina, arrestati due pusher

La zona in cui spacciavano era quella di Mestre, ma la loro base logistica era un appartamento a Porto Santa Margherita di Caorle. E' proprio qui che i carabinieri, dopo averli tenuti d'occhio per giorni, li hanno arrestati. Un 34enne venezuelano e un 43enne colombiano sono finiti in manette dopo che i militari, all'interno dell'abitazione, hanno trovato quasi quattro etti di cocaina e oltre mille euro in contanti, oltre al kit necessario per confezionare le dosi di droga.

Gli investigatori hanno monitorato i loro movimenti, ritenendo che avessero messo in piedi un giro di spaccio e, una volta certi, hanno deciso di bussare alla porta di casa. I due, alla vista dei carabinieri, si sono mostrati subito nervosi, e questo non ha fatto che insospettire ulteriormente i militari che successivamente, con la perquisizione dell'abitazione, hanno trovato la conferma di ciò che pensavano.