Cocaina ed eroina: due spacciatori finiscono in carcere

In meno di un anno ha venduto una sessantina di dosi, tra eroina e cocaina, ai suoi clienti. Scambi che i carabinieri hanno documentato e che hanno portato il gip del tribunale di Pordenone Rodolfo Piccin a emettere un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di N.V., 53enne di Portogruaro. L'uomo avrebbe spacciato tra marzo del 2018 e febbraio di quest'anno a diversi tossicodipendenti della zona.

Adesso si trova in carcere e, come lui, anche A.H., tunisino di 42 anni di Eraclea, che è stato arrestato nei giorni scorsi dai militari. Come per il «collega» di Portogruaro, anche A.H. aveva un giro di clienti ma si muoveva soprattutto nel territorio di Caorle.