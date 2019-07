Sorpresi con la droga, denunciati due lavoratori stagionali

Da giorni i carabinieri li stavano tenendo d'occhio. E ieri sera, quando i due sono usciti dal lavoro, hanno deciso di fermarli. il sospetto era che avessero un piccolo giro di spaccio di droga e la perquisizione lo ha confermato. I due, entrambi lavoratori stagionali a Bibione, con loro avevano 150 grammi di hahshish, due di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi. Non è tutto, i militari hanno sequestrato anche una bicicletta che risultava rubata qualche giorno prima a un turista. Entrambi sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio e ricettazione.

Tra Caorle e Portogruaro, invece, quattro automobilisti si sono visti ritirare la patente perchè sorpresi alla guida ubriachi. Si tratta di tre uomini e una donna di età compresa tra i 45 e i 50 anni, uno dei quali aveva un tasso alcolemico di 1,85 grammi per litro.