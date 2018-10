Stretta sui controlli tra Mestre e Marghera: tre spacciatori nei guai

Alla vista della pattuglia ha cambiato subito direzione. Questo ha insospettito gli agenti che hanno deciso di fermarlo per un controllo. Si trattava di un noto spacciatore nigeriano, un trentenne con permesso di soggiorno per motivi umanitari. La perquisizione non ha lasciato spazio a dubbi: l'uomo, nella tasca del giubbotto, aveva dodici dosi di marijuana pronte per essere vendute. La polizia locale, insieme ai militari dell'Esercito, lo ha fermato venerdì sera in via Ulloa a Marghera, nei pressi del sottopasso pedonale, nell'ambito di una serie di controlli durante i quali altri due pusher sono finiti nei guai.

Come il trentenne, anche un 19enne albanese è stato denunciato dopo essere stato bloccato mentre si allontanava dal parco Piraghetto. Il suo atteggiamento ha insospettito i vigili urbani, soprattutto perchè aveva appena incontrato uno spacciatore tunisino. Il ragazzo con sè aveva sette involucri di cocaina, per un valore di circa 300 euro. I pattugliamenti congiunti avevano portato, già nelle serate precedenti, a fermare un altro sospetto pusher nigeriano, anche lui con permesso di soggiorno per motivi umanitari. Dopo aver parlato con alcuni giovani era stato fermato e perquisito: con lui aveva 13 dosi di marijuana, nascoste nelle scarpe. Anche in questo caso è scattata una denuncia.