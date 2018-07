Trovati in possesso di marijuana e bilancino di precisione, due sono minorenni

A seguito di alcune segnalazione giunte in municipio, l'amministrazione comunale di Mira ha deciso di intensificare l'azione di controllo del territorio per prevenire e contrastare episodi di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'ambito di questo intervento, la polizia locale ha identificato tre giovani, di cue due minorenni, che stazionavano nella parte posteriore del cimitero di via Malpaga ad Oriago.

Marijuana e bilancino

Dalla perquisizione effettuata sono stati rinvenuti 12 grammi di marijuana in due pacchetti e un bilancino. I tre giovani spacciatori sono stati quindi condotti in Comando dove sono state acquisite le informazioni di rito, per i minori alla presenza degli esercenti della patria potestà. Inoltre è stato informato il magistrato di turno del Tribunale dei Minori. L’operazione si è conclusa con la perquisizione domiciliare a casa del ragazzo detentore della sostanza stupefacente, denunciato a piede libero, rinvenendo ulteriori modeste quantità di droga.

L'appello: "Segnalate le situazioni sospette"

"Lo spaccio di droga è una piaga sociale da contrastare con tutte le forze - spiega l'assessore alla Sicurezza Fabio Zaccarin - L'amministrazione comunale sta profondendo uno sforzo importante per la sorveglianza del territorio e per contrastare il fenomeno. Invitiamo i cittadini a segnalarci situazioni sospette o a rischio per poter intervenire con i necessari controlli. Tutti insieme non dobbiamo abbassare la guardia".