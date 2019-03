Le dosi di cocaina sotto il tappetino dell'auto: arrestata spacciatrice

Quando i carabinieri l'hanno fermata per un controllo al volante della sua auto, a Martellago, si è mostrata molto nervosa. Non aveva intenzione di collaborare e da qui i militari hanno intuito che stava nascondendo qualcosa. Perciò, hanno deciso di perquisirla e i loro sospetti hanno trovato un riscontro. Quella donna, V.M., 40enne di Salzano, aveva con sè parecchie dosi di droga.

In particolare, 17 involucri di cocaina nascosti sotto il tappetino del passeggero e altre sei dosi addosso, oltre a 400 euro in contanti, probabilmente provento dello spaccio. Da qui è scattata una perquisizione domiciliare, durante la quale è stato sequestrato tutto il necessario per confezionare le dosi. La donna è stata arrestata.