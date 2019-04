Spaccio di cocaina a Catene: una 28enne in arresto

Una donna di 28 anni è stata scoperta dai carabinieri della stazione di Spinea con addosso cocaina e hashish, in tutto 20 involucri pronti per essere spacciati. La ragazza, già nota alle forze dell'ordine, è stata bloccata ieri nel quartiere di Catene, dove i cittadini avevano segnalato episodi di spaccio. Con lei c'era un uomo di origini tunisine.

Spaccio tra Marghera e Spinea

La pattuglia li ha perquisiti: addosso a lei è stata trovata la droga (oltre a 450 euro in contanti), mentre lui aveva un coltellaccio del genere proibito, pronto all’uso in caso di problemi di contrattazione. La ragazza è stata arrestata in vista del processo per direttissima; allo straniero, invece, è toccata una denuncia per porto abusivo di armi.