Spaccio di cocaina, tre arresti a Chioggia e Oriago

Cocaina e parecchie centinaia di euro in tasca. I carabinieri hanno arrestato, in due operazioni distinte, tre persone ritenute responsabili del reato di detenzione di droga. Il primo è stato fermato sabato pomeriggio nel centro di Chioggia, lungo Corso del Popolo, dai militari del nucleo radiomobile. L'uomo, 48enne del posto, pluripregiudicato, ha tentato inutilmente di sfuggire alle verifiche: con sé aveva 3 grammi di coca suddivisa in quattro dosi, oltre a 390 euro in contanti. Condotto lunedì al tribunale di Venezia per la direttissima, è stato condannato a 1 anno e 2 mesi di reclusione da scontare ai domiciliari.

In macchina con la droga

Altre due persone sono finite in arresto ieri pomeriggio a Oriago, frazione di Mira, in seguito ai controlli operati dai carabinieri della tenenza di Dolo: si tratta di un 44enne di Fiesso d’Artico e un 32enne di Piove di Sacco (Padova), i quali si trovavano a bordo di un'auto con 9 grammi di cocaina suddivisa in due involucri, oltre a 400 euro in contanti. Con la direttissima del giorno dopo sono stati convalidati gli arresti e applicata al 44enne la misura cautelare dell’obbligo di dimora.