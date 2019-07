Cameriere stagionale e pusher: arrestato mentre spaccia cocaina

Impiegato come cameriere stagionale in un hotel di Caorle, "arrotondava" lo stipendio spacciando cocaina. I carabinieri hanno scoperto sabato i traffici di S.D., nato nel 2000, di nazionalità albanese e residente a Santo Stino di Livenza: il ragazzo - a seguito di indagini - è stato scoperto in flagrante mentre vendeva tre dosi ad un turista proveniente da Pordenone. Dopodiché i carabinieri lo hanno perquisito, trovandogli addosso un involucro contenente altre 7 dosi della stessa sostanza, da un grammo l'una. Di conseguenza hanno arrestato il giovane per spaccio e detenzione di droga.

Furti di bici a Portogruaro

Un'altra indagine ha riguardato i furti di biciclette nella zona di Portogruaro e ha portato alla denuncia di un pregiudicato del posto, accusato di ricettazione. Attraverso la verifica delle sue inserzioni online, i carabinieri lo hanno sorpreso domenica all’atto di rivendere una bici che era stata rubata ad un portogruarese dall’interno del suo garage, a metà giugno. L'uomo aveva dato appuntamento al compratore nel parcheggio di un supermercato cittadino per concludere la vendita: lì lo hanno atteso i carabinieri, denunciandolo per il reato di ricettazione. Sono in corso accertamenti ulteriori per ricostruire la provenienza di almeno altre 20 bici messe in vendita sullo stesso sito negli ultimi mesi.