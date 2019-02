Cocaina a minorenni, pusher arrestato in casa a Martellago

Vendeva cocaina ricevendo i clienti in casa: per questo è stato arrestato Z.R., 45enne residente a Martellago, sorpreso in flagrante dai carabinieri nella serata di ieri. Le verifiche sono state effettuate in seguito alle segnalazioni di traffici sospetti pervenute da alcuni residenti, vicini di casa del pusher: i carabinieri si sono appostati nelle vicinanze finché hanno notato l'arrivo di una giovane coppia che è entrata nell'abitazione per uscirne poco dopo.

Traffico di coca

I due sono stati subito bloccati e perquisiti: la ragazza, diciassettenne, aveva con sé una dose di cocaina appena acquistata. Ne è seguito un controllo approfondito in casa dello spacciatore: dentro sono stati trovati altri 7 grammi della stessa sostanza, oltre a bilancino, sacchetti e taglierini e contanti per 1.160 euro. Il 45enne è quindi stato arrestato e portato in caserma, in attesa della convalida della mattina successiva.