Spaccio tra Padova e Venezia, in manette tre pusher. Nascondevano la coca in campagna

Tre pusher tunisini che spacciavano cocaina tra Venezia e Padova sono stati arrestati in flagranza di reato dalla guardia di finanza. Gli uomini in divisa li hanno notati a bordo di una Lancia Y che stava transitando a Noale. L'auto viaggiava a forte velocità, ma improvvisamente ha frenato all'altezza di alcuni cassonetti. Il passeggero è sceso e per pochi istanti si è chinato tra i bidoni, dopodiché è risalito in auto. Una mossa sospetta, che ha spinto i militari a seguire il veicolo.

Le indagini

Per tre giorni la finanza li ha pedinati, raccogliendo le prove dell'ampio traffico di droga. I finanzieri hanno scoperto le abitazioni dei tre pusher, i loro luoghi abituali di spaccio, l'identità dei clienti (quasi tutti italiani) e soprattutto dove la cocaina veniva nascosta. Gli spacciatori cercavano infatti di muovere poche dosi alla volta: così, se controllati, ne avrebbero dichiarato solo l'uso personale. Le grosse quantità venivano nascoste sotto terra in campagna, mentre le dosi già pronte venivano piazzate vicino ai cassonetti in modo da poterle recuperare in fretta.

Gli arresti

Ricostruito il loro modus operandi e scoperto che i tre si spostavano usando la Lancia Y e un'altra auto, i militari hanno teso la trappola. Sfruttando due delle decine di consegne giornaliere, li hanno intercettati con due posti di blocco, uno a Noale e l'altro a Perarolo di Vigonza. Scoperti con 150 grammi di cocaina e oltre 7mila euro in contanti, sono stati arrestati. K.H., K.H. e H.M., tutti pregiudicati. Si trovano ora nelle carceri di Padova e Venezia.