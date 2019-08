Supermarket della droga nel suo appartamento: giovane denunciato

Cocaina, eroina, marijuana. Qualsiasi cosa chiedessero i clienti, lui ce l'aveva. I carabinieri hanno stroncato un piccolo giro di spaccio messo in piedi da un 31enne di Spinea. I militari della stazione di Martellago da tempo lo tenevano d'occhio e nei giorni scorso hanno perquisito il suo appartamento, trovando una piccola centrale di spaccio. Il 31enne è stato denunciato e la droga, insieme a dei contanti e al materiale per il confezionamento, è stata sequestrata.

Nelle stesse ore i carabinieri della stazione di Spinea hanno arrestato Eduart Ngota, 34enne albanese senza fissa dimora, perchè colpito da un ordine di carcerazione per reati di spaccio e possesso illegale di documenti e armi. L'uomo è stato individuato durante una serie di controlli in via Prati, nei pressi di un appartamento.