Spaccio in uno stabile abbandonato: trovato con un etto di hashish e arrestato

Utilizzava uno stabile disabitato nel centro di Portogruaro come rifugio e nascondiglio per lo stupefacente. Ieri pomeriggio il pusher, un marocchino di 57 anni, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia locale. L'uomo, che vive da anni in città ma è di fatto senza fissa dimora, era già noto alle forze dell’ordine. I militari sono arrivati a lui dopo aver notato movimenti sospetti di persone nei dintorni dell'immobile abbandonato. Hanno quindi atteso che si creassero le condizioni propizie per entrare nell'edificio, così da impedirgli di fuggire o nascondere eventuale materiale compromettente.

Arresto

Hanno intercettato l'uomo mentre camminava nella zona del centro, procedendo con un controllo personale e poi passando alla perquisizione dei locali occupati. Qui è saltato fuori un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi. A quel punto il 57enne è stato arrestato per illecita detenzione di stupefacente, quindi condotto al carcere di Pordenone.