Spaccio di eroina tra Mogliano a Chioggia, bloccato pusher 42enne

Si muoveva tra Mogliano Veneto e Chioggia dedicandosi allo spaccio di droga. Sono stati i vicini di casa, un appartamento di una palazzina popolare a Mogliano, a segnalare il viavai notturno alle forze dell'ordine. Gli agenti della squadra mobile trevigiana hanno avviato le indagini e, una volta studiati gli spostamenti del sospetto pusher, hanno chiesto la collaborazione dei poliziotti del commissariato di Chioggia; i pedinamenti nella città clodiense hanno confermato i sospetti: l'uomo, 42enne di origini tunisine, pregiudicato, era dedito all'attività di vendita di eroina.

Spaccio a Chioggia, pusher preso

A quel punto, nella giornata del 24 agosto, è stato eseguito il blitz nell'appartamento di Mogliano: all'interno gli agenti hanno trovato diversi involucri di droga già confezionata, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. In totale, circa 400 grammi di eroina. Il pusher è riuscito inizialmente a rendersi irreperibile, probabilmente perché aveva capito di essere osservato e quindi si era allontanato da casa. La sua latitanza però è durata poco: è stato rintracciato successivamente dal personale della questura di Treviso. Il 42enne, che in passato aveva abitato a Chioggia, era già stato arrestato e condannato diverse volte per reati di spaccio.

