Sorpreso a spacciare eroina in piazza a San Donà, pusher bloccato dai carabinieri

L'episodio di spaccio avviene proprio davanti ai carabinieri, che piombano sul pusher e gli trovano la droga addosso. È successo lunedì pomeriggio in piazza IV Novembre, a San Donà di Piave. I militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia locale erano impegnati proprio in un pattugliamento antidroga quando hanno assistito alla scena: l'uomo ha passato una dose ad un giovane acquirente in cambio di soldi e a quel punto i carabinieri sono intervenuti.

Perquisizioni

Lo spacciatore, perquisito, è stato trovato in possesso di 5 grammi di eroina. È stato identificato per G.G., 37enne nato a Napoli e residente a San Donà. I controlli sono proseguiti in casa sua, dove i militari dell'Arma hanno rinvenuto due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Il tutto è stato posto sotto sequestro, mentre al pusher è toccata una denuncia in stato di libertà per il reato di spaccio. Segnalato alla prefettura, invece, il 25enne acquirente.