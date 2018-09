Spaccia a minorenni, 20enne di Cinto Caomaggiore in manette

L'andirivieni degli ultimi giorni era parso sospetto, troppi giovani si muovevano in modo anomalo verso gli impianti sportivi di Cinto Caomaggiore, ecco perché i carabinieri hanno deciso di andare a controllare. Il sospetto è che nell'area fosse in atto una vera e propria attività di spaccio di stupefacenti, specie per i giovanissimi.

Flagranza di reato

Nel tardo pomeriggio di lunedì, i militari dell'Arma di Portogruaro hanno avuto la conferma ai propri dubbi: durante un servizio mirato, infatti, hanno sorpreso un 20enne di Cinto nell'atto di cedere alcuni grammi di marijuana ad un minorenne. Il pusher, sottoposto a perquisizione, è stato poi trovato in possesso di altri 70 grammi di "maria", già divisa in dosi, nonché di una somma in contanti di circa 150 euro. Lo stupefacente ed il denaro, ritenuto provento dell'attività di spaccio, sono stati sequestrati.

Spaccio a minori

Per il ventenne sono scattate le manette per il reato di spaccio, cui si aggiunge l'aggravante di averlo commesso a danno di ragazzi ancora di minore età.