Carabinieri in zona San Pantalon contro lo spaccio: pusher sorpreso a vendere coca

I controlli dei carabinieri di Venezia si fanno più pressanti nell'area di campo San Pantalon, dove da alcuni mesi i residenti chiedono maggiore attenzione e un'azione decisa di contrasto ai giri di spaccio di droga. Nello scorso fine settimana i pattugliamenti hanno portato alla denuncia in stato di libertà di D.N., 37enne algerino sorpreso mentre vendeva della cocaina ad un cliente, e O.E., 39enne nigeriano, irregolare, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (si è opposto con decisione alle verifiche dei militari dell'Arma) e per inottemperanza al decreto di espulsione dal territorio nazionale. Per quattro giovanissimi, invece, è scattata la segnalazione alla prefettura per consumo di stupefacenti.

Furto ad un distributore di sigarette

Una ulteriore denuncia è toccata, sempre nel weekend scorso, ad un minore identificato come autore di un furto avvenuto nella notte di giovedì ai danni di un distributore automatico di sigarette in Riva degli Schiavoni. I carabinieri della stazione di Castello sono arrivati a lui grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona. Il giovane aveva asportato denaro e tabacchi per un valore di circa 2mila euro.