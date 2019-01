Colpito da due spari, chiede aiuto ai residenti: soccorso nella notte

Ferito e sanguinante, ha chiesto aiuto intorno alle 2.30 di notte suonando e bussando alla porta di un'abitazione in via Massaua, a Jesolo. Una strada piuttosto isolata che collega Eraclea a Cortellazzo, costeggiando il fiume Piave. I residenti si sono svegliati e, spaventati, hanno allertato il 112. Così è stato soccorso un 25enne - nato in Albania, ma cittadino italiano - che nella notte tra l'1 e il 2 gennaio è stato raggiunto da almeno due colpi di arma da fuoco. Uno alla gamba e uno all'addome. Dopodiché è stato preso in cura dai sanitari del 118, caricato in amublanza e trasportato al pronto soccorso. Ora sarebbe fuori pericolo.

La vicenda è tutta da ricostruire: i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di San Donà, arrivati sul posto dopo la chiamata, sono al lavoro per capire cosa sia successo. Il ragazzo - che è incensurato e domiciliato a Jesolo - si è probabilmente rivolto alla prima casa che ha trovato, temendo per la propria vita. Servirà attendere che si sia rimesso per sentire la sua versione dei fatti.