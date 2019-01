Spari a Jesolo, due persone fermate per tentato omicidio

Ci sono due persone fermate con l'accusa di tentato omicidio dopo che, nella notte tra l'1 e il 2 gennaio, un 25enne albanese era stato ferito da due colpi di pistola all'addome e alla gamba e aveva chiesto aiuto bussando alla porta di un'abitazione a Jesolo. Due connazionali, di 32 e 46 anni, sono stati sottoposti a fermo di indiziato dai carabinieri nella serata di ieri, 2 gennaio, quindi portati al carcere di Venezia in attesa della convalida da parte della Procura della repubblica.

Spari nella notte

Il giovane ferito aveva chiesto aiuto a una famiglia che abita in prossimità dell'argine del fiume Piave, in via Massaua, strada isolata che collega Eraclea a Cortellazzo. Poco distante i carabinieri hanno trovato un'automobile. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il giovane - incensurato - sarebbe stato accompagnato sul posto dagli altri due, i quali poi gli avrebbero esploso contro almeno due colpi di pistola. Con l'intenzione, secondo gli investigatori, di ucciderlo. Dopodiché si sarebbero allontanati a piedi, mentre il ferito è riuscito a raggiungere una casa e a chiedere aiuto. Possibile che i presunti aggressori siano stati costretti ad abbandonare l'automobile perché in panne, oppure impantanata. Il veicolo ora è sotto sequestro.

Presi in gelateria

I due sono stati sorpresi all'esterno della gelateria Marina, nella piazza omonima di Jesolo Lido. I carabinieri si sono messi sulle loro tracce quasi subito: c'era la testimonianza della vittima, ma anche la macchina - una Jaguar XF - che gli investigatori sapevano essere in uso ai due albanesi. Entrambi erano già conosciuti e hanno precedenti per droga, motivo per cui una delle ipotesi è che il tentato omicidio sia da configurarsi come un regolamento di conti nell'ambiente dello spaccio. Il fermo è scattato per il pericolo di fuga, dato che i due sono soliti tornare periodicamente in patria. Dopodiché è stata eseguita una perquisizione all'interno dell'abitazione di Jesolo in cui i due abitano assieme ad altri connazionali: sarebbero saltati fuori elementi a riprova della loro colpevolezza, ma nessuna arma da fuoco. Le indagini proseguono.