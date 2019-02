Nave in fiamme a Chioggia, vigili del fuoco a lavoro tutta la notte per domare l'incendio

L'intervento dei vigili del fuoco è proseguito tutta la notte e ha permesso il raffreddamento e lo spegnimento della nave Hala B, andata in fiamme nel tardo pomeriggio di martedì a 3 miglia al largo del porto di Chioggia. Le operazione dei rimorchiatori, nella fattispecie, hanno permesso un significativo abbassamento delle temperature, circa 20 gradi centigradi.

VIDEO: le operazioni di spegnimento

L'incendio alla nave

L'incendio alla nave battente bandiera del Belize aveva interessato il castello di poppa dove è presente la sala macchine e le sue strutture sovrastanti, non il suo carico. Le fiamme, fortunatamente, non hanno portato in dote feriti né persone intossicate. Dopo un'ora dall'allarme a capitaneria di porto e vigili del fuoco, era stato decretato l'abbandono della nave e tutto l'equipaggio si era quindi messo in salvo.