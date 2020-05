Spinea riapre la biblioteca comunale, solo per prestito e restituzione

La biblioteca comunale di Spinea riapre, solo per il prestito e la restituzione dei libri, giovedì 7 maggio mattina. Il Comune spiega che non è stato possibile farlo prima, cioè con l’ordinanza regionale di domenica 3 maggio per il giorno dopo. L’assessorato alla Cultura aveva programmato la riapertura una settimana fa, ma avendo come termine il 18 maggio, cioè quello indicato dal presidente del Consiglio dei ministri. Verranno comunicati gli orari e le modalità. Non è escluso, fa sapere l'Amministrazione che l’apertura avvenga anche prima del 7.

La disinfezione

La biblioteca deve essere messa in sicurezza: l’Aib (associazione italiana biblioteche) ha disposto una prassi che prevede la disinfezione dei volumi che tornano in biblioteca, la non possibilità di consultare ma solo prendere a prestito, possibilmente prenotando via mail in anticipo o via sistema. In ottemperanza all’ordinanza della Regione Veneto è vietato studiare o leggere libri e giornali in sede. Gli utenti potranno entrare uno alla volta dotati di mascherine, guanti o gel disinfettante al seguito.

La sicurezza

Per limitare al massimo il tempo di permanenza in biblioteca si chiede di prenotare, se già in possesso del titolo, il libro o il dvd via mail, telefono o attraverso l’apposita funzione del catalogo online dove si può anche controllare se il titolo scelto è in prestito e la data di rientro. Per sicurezza i libri e i dvd restituiti saranno esclusi dal prestito per 3 giorni. «La mia priorità è fornire il servizio in totale sicurezza non solo agli utenti ma anche ai dipendenti - afferma l'assessore alla Cultura Elia Bettin - Ci sono delle procedure ben definite da seguire».