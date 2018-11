Giovane trovato morto nel canale, la procura dispone l'autopsia

Potrebbe aver perso l'equilibrio ed essere caduto in acqua. Oppure aver accusato un malore ed essere scivolato nel canale. Sono queste alcune delle ipotesi sulla morte di Cristian Stefan Spinu, il cuoco di 26 anni romeno trovato senza vita mercoledì mattina nel canale di Cannaregio, a pochi passi dall'imbarcadero delle Guglie. Per confermare le cause del decesso, però, il pubblico ministero Raffaele Incardona ha disposto l'autopsia, che sarà eseguita sabato dal medico legale Cristina Mazzarollo.

La scomparsa

Di Cristian si erano perse le tracce lo scorso 15 novembre. Il giovane aveva trascorso la serata in compagnia di alcune amiche in un locale vicino al luogo in cui è stato ritrovato il corpo. Aveva lasciato il bar intorno alle quattro e mezza del mattino e il suo ultimo accesso su Whatsapp risaliva a mezz'ora più tardi. Nei giorni successivi nessuno era più riuscito a contattarlo, tanto che quattro giorni dopo era stata presentata una denuncia di scomparsa ai carabinieri.

Il ritrovamento

A distanza di due settimane, il drammatico epilogo. Un trasportatore veneziano ha notato il corpo affiorare e ha chiamato i carabinieri che, insieme ai vigili del fuoco, lo hanno recuperato. Qualche ora dopo è stato identificato.