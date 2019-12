Operativi gli sportelli per i danni da acqua alta

Acqua alta del 12 novembre: operativi da oggi gli sportelli per la richiesta di contributo. Alle 16 raccolte 300 domande. Obbligatoria la prenotazione allo 041041. Dalle 9 di lunedì mattina, 2 dicembre, hanno aperto i battenti i sette punti informativi dislocati sul territorio comunale, e, nello specifico, a Ca' Farsetti (sede del Comune di Venezia), Pellestrina, Murano, Burano, Piazzale Roma, Lido a e via Spalti a Mestre (nella sede dell'Urp). Ci sarà tempo fino alle ore 13 del 20 dicembre per presentare la documentazione e compilare la modulistica online. Gli sportelli saranno aperti dal lunedì al venerdì con orario 9-13 e 14-18 su appuntamento chiamando il numero 041041 (sotto: foto sportello a Mestre).

Come funziona

La pratica allo sportello richiede circa una mezz'ora. Il tempo stimato può variare a seconda che gli utenti si presentino con tutta la documentazione necessaria o meno. La prima attività dell'operatore è infatti quella di verificare che il cittadino abbia preso appuntamento (obbligatorio) e portato con sé la check list necessaria. In caso affermativo la pratica prende inizio e si conclude con la consegna di un documento su cui è apposta la marca da bollo e dove sono riportati il codice fiscale dell'utente e il numero di pratica. Se invece mancasse qualche elemento, come ad esempio la delega, agli utenti viene fissato un secondo appuntamento. Per qualsiasi richiesta d'informazione si può consultare il sito internet del Commissario delegato www.commissariodelegato.venezia.it oppure è disponibile il Call Center DiMe al numero 041041.

👉Invito i cittadini a prendere appuntamento presso i CAF e le imprese presso le associazioni di categoria.

Accessibili per entrambi gli sportelli della struttura commissariale: lista completa alla pagina ➡https://t.co/H7Ptld1ymd

☎ Prenotazioni al numero 041.041 pic.twitter.com/kr1RzorxlK — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) December 2, 2019

Moduli

Si ricorda che in ogni caso la modulistica è solo online. La presentazione delle domande per la ricognizione dei danni subiti e la concessione di contributi potrà avvenire direttamente accedendo al sito del Commissario delegato (i cittadini potranno loggarsi attraverso le proprie credenziali SPID, Sistema Pubblico di Identità Digitale, o firmando la scansione della propria carta d'identità) oppure ci si potrà avvalere dei servizi dei Caf convenzionati e delle associazioni di categoria. In alternativa ci si potrà rivolgere anche agli operatori degli sportelli che sono stati appositamente costituiti in tutto il territorio comunale. A disposizione di cittadini e imprese anche l'elenco dei documenti da raccogliere per facilitare la predisposizione della modulistica e i fac-simile dei modelli da completare poi online (sotto: foto sportello a Venezia).